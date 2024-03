Einsatz in Düsseldorf Mutter und Kind bei Stichflamme in Küche verletzt

Um 15.45 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Brand in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines mehrgeschossigen Hauses an der Torfbruchstraße gemeldet. Aufgrund der Schilderungen wurden mehrere Feuerwachen, der Führungsdienst der Feuerwehr sowie Kräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. In der betroffenen Wohnung war es in der Küche zu einem Brand gekommen. Beim Kochen entstand eine Stichflamme, welche Teile der Küche in Brand steckte. Ein im Haus anwesender Handwerker hatte vor Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte bereits erfolgreich Löschmaßnahmen durchgeführt und verhinderte so Schlimmeres. Durch die Stichflamme und den Rauch wurden ein 12-jähriges Kind und seine Mutter leicht verletzt. Die beiden wurden durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht.