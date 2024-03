Brand in Erkrath Feuerwehr rettet mehrere Menschen aus brennendem Haus

Feuerwehrkräfte haben am Montagabend zehn Personen aus einem brennenden Wohnhaus in Erkrath an der Kreuzstraße gerettet. In dem Haus leben in dem 16 Parteien. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, sei das Treppenhaus bereits nicht mehr passierbar gewesen, teilte die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen mit.