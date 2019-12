Waffen und Drogen beschlagnahmt : Europaweite Razzia wegen Falschgeld im Darknet - vier Verdächtige in NRW

Köln Mit einer europaweiten Razzia sind Ermittler gegen die Verbreitung von Falschgeld vorgegangen. In NRW wurden die Wohnungen von vier Verdächtigen durchsucht.

In Deutschland gab es in den vergangenen Tagen Durchsuchungen bei Tatverdächtigen in neun Bundesländern, wie das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Montag mitteilten. Die Verdächtigen sollen im Darknet Falschgeld erworben haben. Durchsuchungen fanden demnach auch in sechs weiteren EU-Staaten statt.