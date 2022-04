Vorfall in Ahaus : Verfolgung endet mit Schuss aus Dienstwaffe und Festnahmen

Vorfall in Ahaus

Ahaus Zwei Männer sind vor einer geplanten Kontrolle durch Zollbeamte in Ahaus geflüchtet und nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen worden.

Der Fahrer (28) missachtete in Ahaus die Anhaltezeichen, beschleunigte den Wagen. Sein Beifahrer (37) stieg inmitten der Verfolgungsfahrt später aus und ergriff zu Fuß die Flucht, wie die Polizei in Münster am Freitag berichtete. Die Zollbeamten schnitten dem Autofahrer den Weg ab, der 28-Jährige gab erneut Gas und fuhr direkt auf einen Beamten zu, der neben seinem Fahrzeug stand. Der habe einen Schuss aus der Dienstwaffe abgegeben, um das Auto zu beschädigen und eine Kollision zu verhindern.