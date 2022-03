Verfolgungsfahrt endet am Bordstein : Verbotenes Rennen in Willich?

Verbotenes Rennen in Willich?

Verfolgungsfahrt endet am Bordstein

Willich War es ein verbotenes Rennen? In diese Richtung ermittelt jetzt die Polizei nach einem Vorfall in Willich.

Am Montag beobachtete ein Streifenteam der Kempener Polizei gegen 22.10 Uhr einen dunklen BMW, der deutlich zu schnell und driftend von der Neustraße in die Virmondstraße in Neersen abbog.