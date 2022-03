Fahrer muss ins Krankenhaus : Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall in Erkelenz

Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall in Erkelenz

Erkelenz In einer Kurve zwischen Gerderath und Altmyhl verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Am späten Dienstagabend hat sich zwischen Gerderath und Altmyhl auf der Genender Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Aus Gerderath kommend befuhr der Fahrer eines Pizzataxis gegen 22.40 Uhr die Straße in Richtung Altmyhl. Im Waldstück verlor der Fahrer in der letzten Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zur rechten Seite von der Straße ab. Auf dem Seitenstreifen auf Höhe der Einmündung eines Feldweges überschlug sich das Auto und blieb neben der Straße im Feld auf dem Dach liegen.