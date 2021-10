Was tun nach dem Master : Wer braucht eigentlich den Doktortitel?

Info

Geschlechterverteilung Unter Doktoranden zeigen sich in den einzelnen Fächergruppen deutliche Unterschiede in der Geschlechterverteilung. So sind laut Statistischem Bundesamt etwa vier von fünf Promovierenden (79 Prozent) in der Fächergruppe Ingenieurwissenschaften Männer, während in der Fächergruppe Kunst, Kunstwissenschaft zwei von drei Promovierenden (66 Prozent) Frauen sind.

Beliebte Fächer In absoluten Zahlen promovieren Männer am häufigsten in den Ingenieurwissenschaften (27.000), Frauen in der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (28.100).