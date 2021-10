1,83 Milliarden Euro : Unis in NRW bekommen die meisten DFG-Fördermittel

Unis in NRW bekommen die meisten DFG-Fördermittel

Für Tausende Studierende ist an den NRW-Hochschulen das neue Wintersemester gestartet – mit viel Präsenz und 3G-Regelung. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn 1,83 Millionen Euro an Drittmitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft haben Hochschulen in Nordrhein-Westfalen zwischen 2017 und 2019 eingeworben – im Ländervergleich der höchste Betrag.

Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern haben zwischen 2017 und 2019 die meisten Drittmittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für ihre Arbeit eingeworben. Nach NRW gingen demnach 1,83 Milliarden Euro, gefolgt von Baden-Württemberg (1,6 Milliarden) und Bayern (1,46 Milliarden), teilte die DFG am Dienstag in Bonn bei der Vorstellung des Förderatlas 2021 vor. Von 2017 bis 2019 seien insgesamt rund 9,48 Milliarden Euro bewilligt worden. Drittmittel werden für Forschung und Lehre zusätzlich zum regulären Hochschulhaushalt eingeworben. Die DFG ist der größte Drittmittelgeber.