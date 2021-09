Kolumne Studentenleben : Wie fühlt es sich an, das Campusleben?

Das Uni-Leben wie es Studierende einmal kannten, gibt es nicht mehr. Wie es sich anfühlt, im Hörsaal oder der Mensa Kommilitonen zu treffen und neue Leute kennenzulernen, das möchte unser Autor endlich wieder erleben.

Verblasst sind die Erinnerungen an Zeiten, in denen sich muntere Grüppchen in den Mensen oder an den Kaffeeautomaten bildeten und angeregte Diskussionen die Gänge der Heinrich-Heine-Uni zwischen den Vorlesungen beschallten. Unmöglich ist es geworden, neue Bekanntschaften in Hörsälen und in Kursräumen zu schließen oder gemeinsam auf dem Campus in der Sonne zu sitzen und einem Kurs fernzubleiben. Für uns ist der Lockdown, was den Unialltag angeht, noch immer nicht vorbei.