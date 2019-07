Ratschlag der Stiftung Warentest : Finger weg von Bambusbechern und Waschnüssen

Berlin Die Stiftung Warentest rät von Bambusbechern für den Kaffee „To Go“ ab. Denn sie enthalten Schadstoff. Auch von Waschnüssen sind die Tester nicht begeistert. Die Wäsche vergraue rasant und Nüsse und Kastanien schafften es nicht, Flecken zu entfernen.

In vier der zwölf untersuchten Becher fanden sich bereits nach der dritten Befüllung mit einem Heißgetränk sehr hohe Gehalte von Melamin in der Flüssigkeit, in drei weiteren nach der siebten Befüllung. Auch Formaldehyd fanden die Tester in teils hohen Mengen. Die Schadstoffe gelangten auch nach längerer Nutzung noch in die Getränke.