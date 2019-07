Porto, Rente, Kindergeld : Mehr Geld für Rentner und Eltern – was sich sonst noch zum 1. Juli ändert

Düsseldorf Mehr Kindergeld und Rente, bessere Vorsorgeleistungen beim Zahnarzt für Kleinkinder – die zweite Jahreshälfte beschert vielen mehr Geld im Portemonaie. Auch Käufer von E-Autos und Minijobber können sich freuen. Deutlich teurer wird nur das Briefporto.

Briefporto wird teurer

Das neue Porto für Briefe in Deutschland ist in Kraft getreten. Seit Montag kostet ein Standardbrief 80 Cent und damit 10 Cent mehr als bisher. Auch andere Sendungsarten wurden teurer. Für eine Postkarte werden 60 Cent fällig statt bislang 45 Cent. Alte Marken können zwar weiter verwendet werden, je nach Sendungsart muss man aber zusätzliche Wertzeichen aufkleben. Zuletzt hatte die Post 2016 die Preise angezogen.

Mehr Kindergeld und höherer Kinderzuschlag

Fast vier Prozent mehr Rente

Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland erhalten spürbar höhere Bezüge. In Westdeutschland legen die Renten zum 1. Juli um 3,18 Prozent zu, im Osten sogar um 3,91 Prozent. Die Rentenerhöhung erreicht allerdings nicht alle in vollem Maß. Rund 50.000 Rentner werden wegen der höheren Renten voraussichtlich zusätzlich steuerpflichtig, in ganz Deutschland sind das dann knapp fünf Millionen Rentner. Ab wann ein Rentner Steuern zahlen muss, ist von zwei Faktoren abhängig. Seit wann er Rente bezieht und wie hoch seine Rente ist. Ein Rentner etwa, der seit 2007 Rente bezieht, muss 54 Prozent seiner Rente versteuern. Jemand, der erst seit 2018 Rente bekommt, muss schon 76 Prozent versteuern. Grundsätzlich fallen Steuern aber nur oberhalb des Grundfreibetrags an, der in diesem Jahr bei 9168 Euro für Alleinstehende und bei 18.336 Euro für Paare liegt.