Kostenpflichtiger Inhalt: Telefonaktion Reisekasse : „Geldumtausch am besten vor Ort“

Drei Experten für die Leser am Telefon (v.l.): Fabio Ognibene (Deutsche Bank), Sabine Reichwaldt (Stadtsparkasse Düsseldorf), Aleksandar Jankovic (Commerzbank). Foto: Anne Orthen (ort)

Drei Experten beantworteten die Fragen unserer Leser zu Diebstahlschutz, Bargeld-Reserven und Kreditkarten für Jugendliche.

Düsseldorf Die Urlaubszeit rücken näher. Damit stellt sich für viele auch die Frage, wie sie wo bezahlen können. Bei einer Telefonaktion halfen drei Experten unseren Lesern.

Wir besuchen bald eine Theateraufführung in Tschechien. Wie sollen wir die Karten bezahlen?

Antwort Wir empfehlen Ihnen die Landeswährung tschechische Kronen am Automaten vor Ort abzuheben. Dazu nutzen Sie am besten Ihre Girocard.

Wie fahren zur Kur nach Polen. Wie sollen wir dort bezahlen?

Antwort Tauschen Sie bereits zuhause einen kleinen Handbestand Zloty, dann sind Sie für die ersten Tage schon einmal gut ausgestattet. Die weitere Bargeldversorgung erfolgt am Automaten.

Unser Reiseziel ist dieses Jahr Kroatien. Was raten Sie für unsere Reisekasse?

Antwort Packen Sie neben einem Handbestand Euro auch die girocard ein. In den größeren Städten und touristischen Zentren können Sie mit Karte und PIN Bargeld am Automaten ziehen. Der Kurs für die Landeswährung Kuna ist vor Ort günstiger als zu Hause.

Unser Sohn reist bald nach New York. Kann er dort mit der Girocard Geld abheben?

Antwort Ja, das ist problemlos möglich. Er sollte aber unbedingt auf die Symbole auf der Karte achten. Girocards mit dem Maestro- oder Cirrus-Logo werden weltweit akzeptiert. Girocards mit dem V PAY-Logo können hauptsächliche in Europa eingesetzt werden.

Wir fahren bald nach Indien. Welche Tipps haben Sie für uns?

Antwort Tauschen Sie vor Ort englische Pfund oder US-Dollar am besten nur in Banken oder offiziellen Wechselstuben. Neben der girocard sollten Sie auch eine Kreditkarte dabei haben. Das Geldautomatennetz in großen Städten ist sehr gut. Tipp: Die Master-Card hat eine größere Akzeptanz als die Visa-Card.

Was mache ich, wenn meine Kreditkarte im Urlaub gestohlen wird?

Antwort Am besten sofort sperren! Für die meisten Kreditkarten gilt der Sperr-Notruf 116 116. Auf der Rückseite der Kreditkarte befindet sich eine Rufnummer, die Sie am besten zusammen mit der Kreditkartennummer im Handy speichern sollten. Dort können Sie rund um die Uhr eine Notfallkarte bestellen. Diese wird innerhalb kurzer Zeit an Ihren Urlaubsort geschickt. Die Gebühren dafür erfragen Sie am besten bei Ihrer Hausbank.

Ich fahre bald nach London. Wie soll meine Reisekasse ausgestattet sein?

Antwort Nehmen Sie einen kleinen Bargeldbestand englische Pfund mit und versorgen Sie sich dann vor Ort mit girocard und PIN am Automaten.

Worauf sollte ich bei Kartenzahlungen im Handel oder Restaurant achten?

Antwort Lassen Sie es nicht zu, dass der Verkäufer oder Kellner mit Ihrer Karte ins Hinterzimmer verschwindet. Verlangen Sie das elektronische Zahlungsgerät auf dem Tresen, um die Zahlung zu tätigen. Prüfen Sie den Betrag, bevor Sie den Abrechnungsbeleg unterschreiben oder am Gerät die Zahlung bestätigen.

Mein Sohn (16) fährt nach Spanien. Wie können wir ihn mit Geld versorgen?

Antwort Geben Sie ihm eine Prepaid-Kreditkarte mit, die Sie mit einem bestimmten Betrag aufladen. Der Betrag kann auch von Deutschland aus aufgestockt werden. Für die Ausgaben der ersten Tage sollte er einen Handbestand Euro mitnehmen.

Wie viel Bargeld sollte man generell im Urlaub dabei haben?

Antwort Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie für die ersten Ausgaben benötigen. Denn bei Diebstahl oder Verlust ist Bares weg. Normalerweise reichen ca. 150-300 Euro, oder der entsprechende Gegenwert in der Landeswährung. Scheine in kleiner Stückelung sind sinnvoll, besonders wenn Sie Trinkgelder geben möchten.

Welche Währung sollte ich an Geldautomaten außerhalb der Eurozone wählen?

Antwort Wenn Ihnen angeboten wird, die Landeswährung in Euro um- oder abzurechnen, sollten Sie vorsichtig sein. Die Automaten locken häufig mit dem Versprechen „garantierter Wechselkurs“, wobei sie dann den Kurs und auch die Provision bestimmen. Oftmals wird mehrfach nachgefragt – lassen Sie sich jedoch dadurch nicht verunsichern. Es ist immer besser, die Option „direkte Auszahlung“ oder „ohne Währungsumrechnung“ am Automaten zu wählen.

Wie komme ich an Geld, wenn mir im Urlaub die Brieftasche gestohlen wird?

Antwort Sie haben die Möglichkeit einer Bargeldüberweisung durch Verwandte oder Freunde. Dazu können Sie gegen Gebühr einen Geldtransferdienst nutzen.

Mein Mann und ich fahren bald nach Kanada. Was raten Sie uns?

Antwort Besorgen Sie sich einen Handbestand kanadische Dollar für die Ausgaben der ersten Tage. Ansonsten können Sie mit der Kreditkarte im Handel, an Tankstellen, in Restaurants oder Hotels bezahlen. Bargeld erhalten Sie mit der girocard am Automaten (Maestro-Logo).

Gibt es im Ausland Beschränkungen für Zahlungskarten?

Antwort Denken Sie bitte daran, den persönlichen Verfügungsrahmen Ihrer Karten für den Auslandseinsatz bei Bedarf anzupassen beziehungsweise zu erhöhen. Aus Sicherheitsgründen kann es auch sein, dass die Karten erst freigeschaltet werden müssen. Beides sollten Sie rechtzeitig vor Reiseantritt mit Ihrer Bank oder Sparkasse klären.

Ist die girocard als einzige Zahlungskarte auf Reisen ausreichend?

Antwort Nein, die Karte könnte defekt sein, verloren gehen oder gestohlen werden – dann stehen Sie mit leeren Händen da. Eine Kreditkarte ist eine gute Ergänzung für die Reisekasse.

Haben Sie Tipps, wie ich vor Diebstahl schützen kann?

Antwort Tragen Sie Geld und Zahlungskarten dicht am Körper, zum Beispiel in einem Brustbeutel oder einer Gürteltasche. Und nehmen Sie sich beim Einkaufsbummel im Gedränge besonders in Acht.

Wir machen eine Rundreise durch Südafrika. Wo können wir uns mit Geld versorgen?

Antwort Wir empfehlen Ihnen Geldautomaten innerhalb von Bankgebäuden während der Öffnungszeiten zu nutzen. Automaten, die im Freien stehen sind anfälliger für Manipulationen. Sie können auch offizielle Wechselstuben aufsuchen, um die Gefahr falscher Banknoten zu vermeiden.

Lohnt sich eine Kreditkarte für unseren Urlaub in China?

Antwort Ja, allein schon wegen dem erweiterten Versicherungsumfang. In China ist es gang gäbe mit Kreditkarte zu bezahlen. Denken Sie daran, dass Sie für Verfügungen mit der Kreditkarte auch eine PIN brauchen.

Wie kann ich Geld sparen, wenn ich mit meiner girocard an ausländischen Automaten Geld abhebe?

Antwort Sie sollten wenige größere Summen abheben, anstatt viele kleine. Das spart Auslandseinsatzgebühren. Das Geld aber bitte diebstahlsicher verwahren! Einige Institute arbeiten mit Banken im Ausland zusammen. Bei diesen Partnerinstituten können Sie in der Regel kostenlos Geld abheben. Informieren Sie sich vor Abreise bei Ihrer Hausbank.

Was tun, wenn meine Zahlungskarten im Urlaub weg sind?

Antwort Gestohlene oder verlorene Karten müssen sofort gesperrt werden! Für sämtliche girocards und fast alle Kreditkarten gilt der zentrale Sperr-Notruf +49 116 116 bzw. +49 (0) 30 4050 4050. Eine Übersicht mit allen Sperrnummern finden Sie im SOS-Infopass unter www.kartensicherheit.de. Tipp: Machen Sie eine Kopie Ihrer Karten, dann haben Sie bei einer Sperrung alle Daten zur Hand. Erstatten Sie bei Diebstahl Anzeige sowohl bei der örtlichen als auch bei der deutschen Polizei. Diese kann die Karte für das Lastschriftverfahren sperren. Sollte der Sperr-Notruf in seltenen Fällen aus dem Ausland nicht geroutet werden können, gibt es alternativ die Rufnummer +49 (0) 30 4050 4050.

Was sollte ich im Umgang mit girocard und Geheimzahl beachten?

Antwort Verdecken Sie die Sicht auf die Tastatur bei der PIN-Eingabe, zum Beispiel mit der freien Hand oder dem Geldbeutel. Speichern Sie Ihre PIN am besten im Gedächtnis.

(RP)