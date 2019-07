Kostenpflichtiger Inhalt: Tipps für die Sommerferien : Was Knöllchen, Handy und Maut im Urlaub kosten

Autos und LKW fahren über den Brenner (Autobahn A13). Auf Transitreisende kommen während der Ferienzeit im österreichischen Bundesland Tirol erhebliche Einschränkungen zu. Foto: dpa/Sven Hoppe

Düsseldorf Wenn am 12. Juli die Sommerferien in NRW beginnen, rollt am folgenden Wochenende wieder eine große Reisewelle über die Autobahnen. Wir haben einige Tipps und Hinweise zu Mautgebühren, Bußgeldern im Ausland, zum Tanken und zu Handygebühren zusammengestellt.

Fahrverbote nicht umgehen

Wer einmal im Ausland geblitzt worden ist, der weiß, dass die Höhe der Bußgelder in Deutschland noch vergleichsweise moderat ist. Autofahrer, die zum Beispiel in der Schweiz außerorts zwischen 15 und 20 Kilometer pro Stunde zu schnell sind, sind mindestens 160 Euro los, Schweden fordert sogar noch einmal 70 Euro mehr. Zum Vergleich: In Deutschland sind es „nur“ 35 Euro. In Italien sollten Urlauber laut ADAC auch aufpassen, dass sie kein Bußgeld erhalten, weil sie in eine sogenannte „zona traffico limitato“ gefahren sind. Das ist eine begrenzte Verkehrszone im Innenstadtbereich vieler Städte, oftmals in historischen Alststäden. In diese Zonen dürfen nur Fahrzeuge mit einer Sondergenehmigung fahren. Ansonsten droht ein ein Bußgeld von mindestens 80 Euro.

Foto: rp

Ungemütlich kann für viele Urlauber in den kommenden Monaten auch die Durchfahrt durch Tirol werden. Denn das österreichische Bundesland hat seit dem 22. Juni Bundesstraßen entlang der Inntal- und Brennerautobahn für den überregionalen Durchgangsverkehr gesperrt. Konkret: Wer zum Beispiel in Richtung Italien unterwegs ist, kann an den Wochenenden entlang der Inntalautobahn A12 und Brennerautobahn A13 bei Stau oder stockendem Verkehr nicht mehr auf Landstraßen ausweichen. Von dem Verbot umfasst sind in beiden Richtungen die Ausfahrten zwischen Hall in Tirol und Zirl auf der Inntalautobahn A12 sowie zwischen Gries am Brenner und Patsch auf der Brennerautobahn A13. Die Fahrverbote gelten an allen Wochenenden bis zum 14. September, jeweils von samstags, 7 Uhr, bis sonntags, 19 Uhr. Nicht betroffen ist, wer direkt nach Innsbruck oder in die umliegenden Dörfer möchte. Offen bleibt zudem die Brennerbundesstraße B182. Auf Straßen im Bezirk Reutte und in Kufstein sollen bald ebenfalls Fahrverbote gelten. Laut ADAC müsse derzeit aber nur mit Strafen rechnen, wer sich den Anweisungen der Polizei offen widersetze. Nach Angaben der Tiroler Landesregierung seien den Betreibern von Navigationssystemen bereits aktualisierte Daten mit den Straßensperren zur Verfügung gestellt worden, damit bei einem Stau keine entsprechenden Ausweichrouten mehr angezeigt werden. Bundesverkehrsminister Scheuer hält die Fahrverbote für ungerechtfertigt und prüft eine Klage gegen Österreich.

Vignetten-Pflicht berücksichtigen

Als der EuGH Mitte Juni die geplante deutsche Pkw-Maut für rechtswidrig erklärte, dürften sich nicht nur im Land des Klägers, Österreich, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern viele Autofahrer gefreut haben. Denn sie können auch künftig durch Deutschland fahren, ohne eine Maut oder für eine Vignette zahlen zu müssen. Die vielen Deutschen, die zum Beispiel nach Frankreich oder Italien in den Urlaub fahren, kommen derweil nicht um Mautgebühren herum. Insgesamt gilt in neun EU-Ländern eine streckenbezogene Maut. Kilometerabhängig zahlen müssen Autofahrer unter anderem in Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien.

Eine Vignettenpflicht auf Autobahnen besteht unter anderem in Österreich, der Schweiz oder Tschechien. In der Schweiz kostet die Jahres-Vignette 36,50 Euro. In Österreich werden für die Zehn-Tages-Vignette derzeit 9,20 Euro fällig, für die Zwei-Monats-Vignette 26,80 Euro. In Österreich können sich Autofahrer seit 2017 statt der Klebe- auch für eine digitale Vignette entscheiden. Einkalkulieren sollten Autofahrer in den beiden Ländern trotz Vignette aber Extra-Gebühren für Tunnel und Pässe. Wer zum Beispiel den Arlberg-Tunnel durchfahren möchte, zahlt weitere zehn Euro, für den Brenner-Pass sind es 9,50 Euro pro Fahrt. In der Schweiz werden unter anderem für den Tunnel Großer St. Bernhard Extra-Gebühren erhoben – eine einfache Fahrt kostet 26,90 Euro, bei einer Hin- und Rückfahrt innerhalb von 30 Tagen sind es 43,10 Euro. Teuer wird es für diejenigen, die ohne oder mit einer falsch angebrachten Vignette unterwegs sind. In Österreich fällt dann eine Strafe ab 120 Euro an, in der Schweiz in Höhe von 190 Euro zuzüglich der Vignettenkosten.

Abends tanken lohnt sich

Die gute Nachricht für alle Autofahrer: Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen bewegen sich laut einer ADAC-Auswertung derzeit nur geringfügig. Im Zuge der Spannungen am Persischen Golf gab es Ende Juni zwar einen Anstieg des Ölpreises, noch liegt er aber unter dem Ölpreis im Frühjahr. „Wir erwarten aufgrund der USA-Iran-Krise deshalb voerst keine Auswirkungen bei den Spritpreisen“, sagt eine Sprecherin des ADAC. Grundsätzlich rät sie Autofahren, „am besten nicht morgens am Urlaubstag, sondern bereits am Abend davor und auch nicht an einer Autobahntankstelle zu tanken.“ Autofahrer sollten auch zwingend vorher im Internet die Preise vergleichen. Denn die Preisunterschiede zwischen Tankstellen und Tageszeiten seien oft erheblich. Wer in Richtung Österreich unterwegs ist, tanke am besten auch dort. „Denn die Spritpreise liegen dort unter den deutschen und italienischen“, sagt die Sprecherin.

Handykosten begrenzen