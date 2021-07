Lieferengpässe bei Rohstoffen : Preise für Baumaterialien steigen massiv

Der Preis von Bauholz, Stahlbeton und Co. ist massiv gestiegen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Berlin Wer dieser Tage ein Haus baut, muss dafür mitunter deutlich tiefer in die Tasche greifen als der Freund, der sein Haus vor einem Jahr hat bauen lassen. Konstruktionsvollholz zum Beispiel ist 83 Prozent teurer als 2020. Grund ist wohl die Pandemie.

Ob Holz, Stahl oder Dämmmaterial: Baustoffe sind im Mai deutlich teurer gewesen als ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, verteuerten sich die Erzeugerpreise allein bei Konstruktionsvollholz um 83,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch die Stahl- und Ölpreise treiben die Kosten auf dem Bau in die Höhe.

Beim Stahl war Betonstahl in Stäben im Mai um 44,3 Prozent teurer, Betonstahlmatten kosteten 30,4 Prozent mehr als im Mai 2020. Betonstahl wird unter anderem zur Verstärkung von Bodenplatten, Decken oder Wänden eingesetzt.

"Hauptgründe für die anziehenden Holz- und Stahlpreise dürfte die steigende Nachfrage im In- und Ausland während der Corona-Pandemie sein", erklärte das Bundesamt und führte zudem "Probleme in der Versorgung mit Rohstoffen" als Ursache an.