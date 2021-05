Datenschützer warnt : Neue Whatsapp-Richtlinien gelten ab Samstag - was Nutzer jetzt wissen müssen

Düsseldorf Der Messenger-Dienst Whatsapp fordert von seinen Nutzern bis zum 15. Mai die Zustimmung zu den neuen Datenschutz-Richtlinien, die scharf kritisiert werden. Aber was passiert mit denen, die bis dahin nicht zugestimmt haben?

Am kommenden Samstag (15. Mai) ist es soweit: Wer der neuen Datenschutz-Richtlinie des Textnachrichten-Dienstes Whatsapp bis dahin nicht zustimmt, kann laut Auskunft des Anbieters „nicht mehr die volle Funktionalität“ nutzen. Hinter den neuen Richtlinien verbergen sich Änderungen, die eigentlich schon vor Monaten hätten in Kraft treten sollen. Doch Anfang des Jahres wurde der Termin auf Mitte Mai verschoben – auch, weil der Aufschrei unter den Nutzern groß war.

Konkret geht es bei den erzwungenen Änderungen vor allem um die Datenübermittlung an den Mutterkonzern Facebook . „Die WhatsApp-Bestimmungen enthalten umfangreiche Passagen, mit denen sich der Dienst das Recht einräumt, Daten der Nutzer mit anderen Facebook-Unternehmen zu teilen", kritisiert der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar. Deutlich wird dies an der folgenden Stelle der Whatsapp-Richtlinien: „Wir haben berechtigte Interessen, personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken zu verarbeiten: Zur Förderung der Produkte von Facebook-Unternehmen und zum Versenden von Direktwerbung.“

Caspar hat am Dienstag eine Anordnung erlassen, die Facebook per sofortigem Vollzug verbieten soll, personenbezogene Daten von Whatsapp zu verarbeiten, was im Übrigen auch nicht mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU vereinbar ist. „Die Anordnung soll die Rechte und Freiheiten der vielen Millionen Nutzerinnen und Nutzer sichern, die deutschlandweit ihre Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen geben“, sagt Caspar. In Deutschland soll es derzeit rund 60 Millionen Whatsapp-Nutzer geben.