Tariferhöhung im Kreis Mettmann : Taxifahren wird zum Jahreswechsel teurer

Die Fahrpreise der Taxis im Kreis Mettmann werden in einem halben Jahr erhöht. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Mettmann Der Kreistag beschließt die Tariferhöhung für Taxifahrten: Grundpreis pro Tour steigt tagsüber auf 5,30, Kilometerpreis auf 2,20 Euro.

(mei/von) Das Taxifahren wird in Mettmann, Erkrath und Wülfrath sowie den anderen Städten des Kreises Mettmann zum Jahreswechsel teurer. Das haben die Parteien im Kreistag beschlossen. Ab Anfang 2022 wird sich demnach der Grundpreis für eine Taxifahrt tagsüber von 5,00 auf 5,30 Euro (nachts von 5,20 auf 5,40 Euro) erhöhen und der Kilometerpreis von 2,00 auf 2,20 Euro (nachts von 2,20 auf 2,30 Euro).

Grundsätzlich sei eine Erhöhung der vor gut zwei Jahren zuletzt gestiegenen Preise zwar gerechtfertigt, hieß es in einer Verwaltungsvorlage. Darin hatte Astrid Bödeker vom Straßenverkehrsamt diesen Vorschlag mit gestiegenen Verbrauchskosten, verteuerten ÖPNV-Tickets, der Erhöhung des Mindestlohns von 8,84 auf 10,45 Euro (Mitte 2022) sowie den aktuellen Tarifen der umliegenden Großstädte und Landkreise begründet. Zum Vergleich die aktuellen Tarife in der weiteren Region: Düsseldorf (Grundpreis 6,70/jeder weitere Kilometer 2,20) und Neuss (4,90/1,90). Doch die von der Taxi-Fachvereinigung vorgeschlagene Preiserhöhung um 14 Prozentpunkte hält die Kreisverwaltung laut Bödeker im Sinne der Bürger für „nicht vertretbar“. Nach ihrem vom Kreistag so beschlossenen Vorschlag wird es zu den eingangs genannten Tarifen kommen.