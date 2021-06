Fragen und Antworten : Wie Nutzer nach dem Facebook-Datenleck Schadenersatz bekommen können

Ein Mann mit Smartphone steht vor einem Monitor, auf dem das Logo von Facebook zu sehen ist (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Düsseldorf Anfang April tauchten persönliche Daten von Millionen Facebook-Nutzern im Internet auf. Was viele Betroffene nicht wissen: Sie haben ein Anrecht auf Schadenersatz. Wir zeigen, mit wie viel Geld sie rechnen können, wo sie Hilfe bekommen und was von Drittanbietern zu halten ist.

Schätzungsweise rund sechs Millionen Nutzer aus Deutschland sind von dem Datenleck betroffen. Öffentlich geworden sind neben dem vollständigen Nutzernamen unter anderem Geburtsdaten, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Beziehungsstatus. Hacker hatten die Informationen wohl bereits im Jahr 2019 über eine Sicherheitslücke erbeutet, die das Unternehmen mittlerweile geschlossen hat. Facebook reagierte nach Bekanntwerden des Lecks zurückhaltend: „Das sind alte Daten, über die bereits 2019 berichtet wurde. Wir haben das Problem im August 2019 entdeckt und behoben“, schrieb eine Sprecherin des Online-Netzwerks bei Twitter.

Wie kommen Nutzer an Schadenersatz?

Nutzer können entweder selbst klagen. Es gibt aber auch Drittanbieter, die dabei helfen. So können Nutzer etwa mithilfe des Anbieters Rightnow binnen weniger Minuten prüfen, ob sie von der Facebook-Datenpanne betroffen sind. In einem nächsten Schritt können sie über die Seite von Rightnow auch direkt Schadenersatz fordern. Dazu sind nur wenige Schritte von Nöten, die laut Unternehmen in zwei Minuten erledigt sind.

Wie funktioniert das?

Nutzer geben auf der Seite von Rightnow lediglich ihre Handynummer an, die sie auch für den Login bei Facebook benutzen. Daraufhin erhalten sie eine SMS mit einem Verifizierungscode. Schon nachdem der Nutzer diesen eingegeben hat, wird klar, ob er von der Datenpanne betroffen ist – und von Rightnow ein Angebot bekommt – oder nicht. Damit kauft das Unternehmen Betroffenen den Anspruch auf Schadensersatz ab.

Wie hoch ist der Schadenersatz?

Viel Geld ist für Nutzer über Rightnow nicht drin, wenn ihre Daten bei Facebook gehackt wurden. Das Unternehmen bietet zum Beispiel an, 13,86 Euro zu zahlen, wenn Telefonnummer, Name Geburtstag, Mail-Adresse, Geschlecht, Beziehungsstatus, Arbeitgeber und Wohnort – sofern beim sozialen Netzwerk angegeben – betroffen sind. „Als Einzelperson gegen einen Großkonzern sind Deine Chancen auf Gerechtigkeit gering – doch wir bündeln Deinen Fall mit vielen Anderen und können so für Gerechtigkeit sorgen“, heißt es wörtlich in dem Angebot.

Was ist Rightnow?

Das sogenannte „Legal Tech“-Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Berlin bietet kurz gesagt digitale juristische Hilfe an. Es kauft Konsumenten Rechtsansprüche ab, die sich aus Situationen des täglichen Lebens ergeben, bündelt diese und gibt sie dann an Anwälte weiter. Kunden erhalten einen Teil erstattet, Rightnow verdient mit. Monatlich nehmen diese Leistung nach Angaben des Unternehmens rund 10.000 Kunden in Anspruch.

Die Rightnow Group gibt es seit 2016. Seitdem ist das Portfolio der Firma stetig gewachsen. Gestartet mit einem Service rund um Flugreisen, erhalten Kunden mittlerweile unter anderem auch Hilfe bei Mieten, Fitnessstudio-Beiträgen während der Corona-Pandemie oder eben Datenpannen. Inzwischen arbeiten 40 Mitarbeiter für das Unternehmen, das nach eigenen Angaben schon profitabel arbeitet. Weiteres Wachstum ist nicht ausgeschlossen. Erst im vergangenen Jahr schossen Investoren 8,5 Millionen Euro in das junge Unternehmen. 2018 flossen insgesamt 25 Millionen Euro. Damals investierte auch Carsten Maschmeyer, bekannt aus der TV-Show „Die Höhle der Löwen“.

Foto: dpa/Christian Charisius 12 Bilder Das ist Carsten Maschmeyer

Ist der Anbieter seriös?

Das Online-Portal von Rightnow ist vom Tüv Saarland geprüft. Darauf weist das Unternehmen auf seiner Homepage hin. Auch der Verbraucherzentrale liegen keine Beschwerde gegen das Unternehmen vor. Dort säßen Juristen mit einer Anwaltszulassung, betont Oliver Sattler, Abteilungsleiter Telekommunikation, Internet und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg auf Anfrage unserer Redaktion. Und solche Anbieter hätten etliche Vorteile, ergänzt er. Ansprüche ließen sich leicht überprüfen und das Geld sei schnell auf dem Konto.

Im Fall des Schadenersatzes beim Facebook-Datenleck ist der Experte angesichts der geringen Summe, die Betroffene erhalten können, jedoch skeptisch. „Ich glaube, dass der Aufwand höher ist als der Nutzen“, sagt Buttler. Für Verbraucher könne es sinnvoller sein, den Verstoß beim Landesdatenschutzbeauftragten zu melden oder sich bei der Rechtsschutzversicherung zu informieren und selbst zu klagen. Dann springe sogar ein höherer Schadenersatz heraus, weil Betroffene nichts an Rightnow abgeben müssten. Die Vor- und Nachteile des Angebots müssten deshalb abgewogen werden, fasst Buttler zusammen.

Wie können Facebook-Nutzer generell prüfen, ob ihre Daten kompromittiert wurden?

Das ist ziemlich leicht möglich. Auf dieser Seite im Hilfebereich können Facebook-Nutzer nach Angaben der Verbraucherzentrale prüfen, ob sie Apps beziehungsweise Programme in dem sozialen Netzwerk verwendet haben, die unerlaubt Daten sammelten. Solche Anwendungen sperre Facebook, sobald sie entsprechend auffielen. „Selbst wer meint, nie bewusst solche Anwendungen aktiviert zu haben, könnte auf der Seite in den Einstellungen einige Einträge finden“, schreibt die Verbraucherzentrale dazu auf ihrer Homepage.

Was können Betroffene bei Datenpannen noch tun?

„Wenn Daten von Ihnen in zwielichtigen Datenbanken kursieren oder durch Hacker-Angriffe erbeutet wurden, handeln Sie“, appelliert die Verbraucherzentrale. Im ersten Schritt sollten Nutzer ihr Passwort ändern und sicherstellen, dass sie pro Account ein eigenes Passwort benutzen. Wenn möglich, sollten Nutzer auch ihre E-Mail-Adresse und Handynummer ersetzen. Vor allem bei der E-Mail-Adresse sei es sinnvoll, mehrere zu nutzen, so die Verbraucherzentrale – also etwa eine für soziale Netzwerke, eine andere für Freunde und Familie und eine dritte für Verträge.

