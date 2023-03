Kühlschränke im Test Das sind die besten Kühl-Gefrier-Kombinationen

Doch nicht nur auf den Kaufpreis kommt es beim Kühlschrank an. Viele der günstigen Modelle können sich als echte Stromfresser entpuppen und erbringen dabei auch noch eine unzureichende Kühlleistung. Die Einbaukombi von AEG, die unter den zehn besten Kühlgeräten zu finden ist, kostet zwar mit 1.750 Euro am meisten im Test, schneidet was die Energieeffizienz angeht, aber am besten ab. Das Gerät zeigt unter Testbedingungen gute Kühlleistungen, verbraucht aber nur etwa 121 Kilowattstunden im Jahr. Zum Vergleich: Der mangelhafte Ikea „Tinad“ (Note 4,7) verbraucht stolze 287 Kilowattstunden jährlich.