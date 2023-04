Fragen und Antworten zum Ampel-Projekt Aus dem Kindergeld wird ab 2025 die Kindergrundsicherung

Finanzminister Lindner steht hier jedoch auf der Bremse. „Statt über wirksame Mittel gegen die Gründe von Kinderarmut zu diskutieren, wird nur über weitere Milliardentransfers gesprochen. Soziale Politik aber bemisst sich nicht am Umfang der Etats, sondern an nachhaltig sozialen Ergebnissen im Alltagsleben“, sagt er. Die Leistungen für Kinder sollen — wie im Koalitionsvertrag vereinbart — neu geordnet und der Zugang erleichtert werden. Denn Kinderarmut sei oft in Bildungs- oder Erwerbsarmut der Eltern begründet. „Gerade für Familien, in denen bisher kein eigenes Einkommen erzielt wird, gibt es bessere Hilfen als immer höhere Zahlungen. Insbesondere sollten wir Spracherwerb und Bildung bei den Eltern fördern, damit sie auf dem Arbeitsmarkt ein eigenes Einkommen erzielen können“, so Lindner.