Ratgeber : Das kostet der Traum vom Pferd

Tipp der Woche

(tmn) Verliebt man sich in einen Menschen, macht das Herz in der Regel Purzelbäume vor Glück. Doch was ist, wenn der neue Partner einen Hund hat, der einen irgendwie nicht mag oder nur ankläfft? Hunde finden Menschen oft auf Anhieb sympathisch oder eben nicht. Optimalerweise sollte das erste Date mit dem Vierbeiner des neuen Partners im Freien stattfinden, so dass keiner in den Lebensraum des Anderen eindringt. Auch später zahle es sich aus, Beziehungsarbeit in den Hund des Partners durch gemeinsame Aktivitäten zu investieren.