Am Aktionstag „Kollege Hund“ : Mit dem Vierbeiner ins Büro

Am Aktionstag „Kollege Hund“ sind Unternehmen aufgefordert, Hunde am Arbeitsplatz zu erlauben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Der Deutsche Tierschutzbund hat für den 27. Juni wieder zum Aktionstag „Kollege Hund“ aufgerufen. An diesem Tag sollen Unternehmen ihren Beschäftigten erlauben, ihren Hund mit zur Arbeit zu bringen, wie die Organisation am Dienstag in Bonn mitteilte. Der jährlich stattfindende Schnuppertag soll für mehr Akzeptanz von Hunden am Arbeitsplatz werben.