Warnung des Tierschutzbundes : Tiere sind als Ostergeschenk ungeeignet

Berlin/Düsseldorf Die Anschaffung eines Haustiers bedeutet Verantwortung und müsse gut überlegt sein, sagt der Tierschutzbund Deutschland. Oft werden Tiere später im Tierheim abgegeben, wenn sie nicht mehr in die Lebenssituation des Halters passen.

Allein 2016 wurden dem Tierschutzbund zufolge rund 50.000 Kaninchen, Meerschweinchen und Mäuse abgegeben. In allen dem Verband angeschlossenen Tierheimen hatte die Gesamtzahl der aufgenommenen Tiere 2016 mit 370.000 einen neuen Rekord erreicht. 2013 waren es noch 274.500 gewesen. Die meisten davon waren Katzen (147.879) und Hund (74.419). Vor allem Katzen würden als Fundtiere abgegeben, so Schröder. Letztendlich könne man aber nicht sicher sein, ob sie ausgerissen sind oder ausgesetzt wurden. Ziervögel und Kleinsäuger würden größtenteils abgegeben.

„Oft steht aber auch dahinter, dass das Tier unüberlegt und vorschnell angeschafft wurde. Leider schätzen einige Tierbesitzer die Situation falsch ein“, so Schröder. Piasetzky zufolge sind Tiere keine Geschenke, sondern Familienmitglieder – egal zu welcher Jahreszeit. „Den Osterhasen sollte man lieber aus Schokolade verschenken“, erklärt Piasetzky. Verbandspräsident Schröder betonte zugleich: „Tierheime helfen allen Tieren in Not, und die Tierabgabe im Tierheim ist dem Aussetzen immer vorzuziehen.“ Durch mehr Umsicht vor der Anschaffung wäre es aber in den meisten Fällen vermeidbar, dass ein Tier ins Tierheim kommt.