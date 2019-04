5000 Euro Belohnung ausgesetzt : Fünf Pferde sollen auf Krefelder Hof vergiftet worden sein

Krefeld Ein Pferdesportzentrum in Krefeld-Fischeln beklagt den Tod von fünf Pferden in den vergangenen Wochen. Die Tiere seien vergiftet worden, schreiben die Betreiber in einem Facebook-Post. Für die Überführung des Täters versprechen sie 5.000 Euro.

Das Osterfest eröffneten die Eheleute Dreßen aus Krefeld am Wochenende mit einer traurigen Nachricht auf Facebook: Vier Pferde und ein Pony seien im Zeitraum 27. Februar bis 22. März auf der Weide und im Stall des Pferdesportzentrum tot aufgefunden worden. Die Dreßens glauben, dass die Tiere vergiftet worden sind. „Durch pathologische Befunde und toxikologische Untersuchung wurde nachgewiesen, dass unsere Pferde eindeutig vergiftet wurden“, heißt es in dem Facebook-Post. Für die Ergreifung des Täters haben die Betreiber des Reitstalls an der Willicher Straße eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

Außerdem haben die Dreßens Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Das bestätigte die Polizei Krefeld am Dienstagmorgen. Die Ermittlungen laufen noch, sagte eine Sprecherin. Die Polizei teilte mit, die Inhaber hätten privat Blut- und Gewebe-Untersuchungen veranlasst. Gift sei in einem Fall im Blut eines Ponys nachgewiesen worden.

