OLG Stuttgart entscheidet : Hunde dürfen nicht mit Schlägen und Tritten erzogen werden

Stuttgart Hunden dürfen einem Urteil des OLG Stuttgart zufolge während ihrer Ausbildung keine Schmerzen oder Leid zugefügt werden. Eine Erziehung der Hunde rechtfertige nicht, dass sie dafür leiden müssten.

Das Amtsgericht hatte einen Tiertrainer und Inhaber einer Hundepension zu einer Geldbuße in Höhe von 4000 Euro verurteilt. Demnach hatte der Mann mehrfach Hunde geschlagen und getreten, um sie zu erziehen. Drei Hunde sperrte er in dunkle Keller ohne Licht. Ein anderes Tier band er mit einer Leine an eine Heizung.