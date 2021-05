Die Störenfriede (2) : Herr Sieben lässt im Regal alles so stehen, wie es war

Herr Sieben lässt im Regal alles so stehen, wie es war

Sollten peinliche Bände im Regal versteckt werden? Verrät ein sortiertes Bücherregal kleinbürgerliches Denken? Darf man Bücher wegwerfen, und können sich Wintermäntel für Konsalik schämen? Die zweite Folge von „Goertz und Sieben“.

Einmal in der Woche chatten die Redakteurs-Kollegen Christian Sieben und Wolfram Goertz miteinander, um sich nach dem Befinden des anderen zu erkundigen. Beide verbindet eine satirische Sicht auf die Dinge, ansonsten sind sie streng beim Sie. In ihren Gesprächen geht es oft um Alltägliches, gelegentlich um Grundsätzliches, und manchmal steht am Ende sogar eine Erkenntnis.