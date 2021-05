Die Störenfriede (1) : Herr Goertz räumt seine Wintersachen in den Keller

Herr Goertz räumt seine Wintersachen in den Keller

Düsseldorf Wann sollte man die Wintermäntel aus der Wohnung schaffen? Sind Reifenwechsel in pandemischen Zeiten noch zeitgemäß, und riecht es wirklich in allen Kellern nach Moder? Die erste Folge von „Goertz und Sieben“ .

Einmal in der Woche chatten die Redakteurs-Kollegen Christian Sieben und Wolfram Goertz miteinander, um sich nach dem Befinden des anderen zu erkundigen. Beide verbindet eine satirische Sicht auf die Dinge, ansonsten sind sie streng beim Sie. In ihren Gesprächen geht es oft um Alltägliches, gelegentlich um Grundsätzliches, und manchmal steht am Ende sogar eine Erkenntnis.