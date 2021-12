Die Störenfriede (24) : Herr Sieben leidet an den katastrophalen Folgen einer „professionellen Zahnreinigung“

Herr Sieben leidet an den katastrophalen Folgen einer „professionellen Zahnreinigung“

Düsseldorf Herr Sieben nimmt leichtsinnigerweise eine „Individuelle Gesundheitsleistung“ in Anspruch, leidet schrecklich unter den Folgen und wird angeschrien. Herr Goertz nimmt aufrichtig Anteil und versucht Synergien für die Zukunft auszumachen. Die 24. Folge der Störenfriede.

Einmal in der Woche chatten die Redakteurs-Kollegen Christian Sieben und Wolfram Goertz miteinander, um sich nach dem Befinden des anderen zu erkundigen. Beide verbindet eine satirische Sicht auf die Dinge, ansonsten sind sie streng beim Sie. In ihren Gesprächen geht es oft um Alltägliches, gelegentlich um Grundsätzliches, und manchmal steht am Ende sogar eine Erkenntnis.