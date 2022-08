Die Störenfriede (31) : Herr Sieben schafft das Bargeld ab

Lästige Überbleibsel von Reisen in der alten Zeit. Foto: Sieben

Duisburg Nach einer kurzen Winterfrühlingssommerpause von sechs Monaten nehmen die Störenfriede wieder Korrespondenz auf. Herrn Sieben ging es gesundheitlich schon mal besser, dennoch umarmt er nach Kräften den Fortschritt. Herr Goertz versteht die Aufregung nicht und schwärmt von einer Bäckerei in der Bretagne. Folge 31 der Störenfriede.

Einmal in der Woche chatten die Redakteurs-Kollegen Christian Sieben und Wolfram Goertz miteinander, um sich nach dem Befinden des anderen zu erkundigen. Beide verbindet eine satirische Sicht auf die Dinge, ansonsten sind sie streng beim Sie. In ihren Gesprächen geht es oft um Alltägliches, gelegentlich um Grundsätzliches, und manchmal steht am Ende sogar eine Erkenntnis.

Goertz Werter Kollege, welche Molesten plagen Sie heute?

Sieben Leichte Verspannungen im Bereich der Lendenwirbelsäule nach einem Hexenschuss in der vergangenen Woche. Doch von Molesten lasse ich mich nicht aufhalten. Ich habe Großes vor. Ich werde bargeldlos.

Goertz Ihr Rücken gefällt mir nicht. Aber ich fürchte Schlimmeres: Haben Sie mit dem großen Blixa Bargeld gebrochen?

Sieben In einer ruhigen Minute berichte ich mal, wie ich mit dem linken Fuß Käse und Butter aus dem Kühlschrank angelte, ins Schlafzimmer vor mein Bett kickte und mich stöhnend bäuchlings aufs Lager warf, weil ich nur im Liegen essen konnte. Aber Schnee von vorgestern. In Schweden habe ich in diesem Sommer die Vorzüge des bargeldlosen Bezahlens erlebt. Ich versichere Ihnen, es gibt nur Vorteile. In allen Lebensbereichen.

Goertz Ich mag Geldscheine eigentlich gern. Sie geben mir Sicherheit. In Dagobert Ducks Geldspeicher kommen sie übrigens nicht vor. Der alte Geizkragen kennt nur Münzen. Können Sie sich Onkel Dagobert mit Kredit- oder EC-Karte vorstellen? Sind Sie womöglich der moderne Duck? Sieben sprengt seinen Geldspeicher – eine tolle Zeile für die Zeitung.

Sieben Wechseln Sie nicht vorschnell ins Närrische. Erfassen Sie den Gedanken! Ich rede nicht allein davon, dass man vor einem Urlaub nicht umständlich das heimische Geld aus dem Portemonnaie friemeln muss. Geschenkt. In unzähligen Lebenssituationen entfallen schlagartig soziale Beklemmungen, zum Beispiel beim Bäcker. Wissen Sie, was ich meine?

Goertz Was hat Sie früher beim Bäcker beklemmt? Ich lerne vor Auslandsbesuchen stets die Zahlen. Und die Bäcker an den kleinen Urlaubsorten, die ich liebe, nehmen keine Karten.

Sieben Sie müssen 3,80 Euro bezahlen, haben aber nur einen Zehn-Euro-Schein. Da geht es doch schon los. Prüfen Sie das Wechselgeld pedantisch, wirken Sie kleinlich. Lassen Sie die Münzen ungeprüft ins Portemonnaie rutschen, sieht das rasch großtuerisch aus. Steht auf dem Tresen ein Glas für Trinkgeld? Ab welcher Gesamtsumme gebietet sich eine solche Spende? Steht auf dem Tresen sogar dieses Schiffchen der DLRG, obwohl weit und breit kein Wasser ist? Darf man sich beschweren über zu viel Kupfergeld? Das alles setzt mich unter Druck. Mit der Karte hingegen: Wisch und weg!

Goertz Ich ahne, woher Ihre Beklemmungen rühren. Mir macht all dies überhaupt keinen Kummer. Dass Sie Probleme bekommen, wenn Sie in Schweden mit Euro-Scheinen bezahlen wollen, verstehe ich gut. Ich mag es, für manche Länder das Geld vorher einzutauschen. Es hat etwas mit Vorbereitung, Anbahnung und Initiation zu tun. Sie verstehen von solchen metaphysischen Dingen nicht so viel, Sie sind ja Pragmatiker, der seine Lebensprinzipien aus der Fernsehwerbung bezieht: Wisch und weg!

Sieben In Schweden wird man zum Glück gezwungen, denn viele Läden nehmen gar kein Bargeld mehr an. Man kann dort Wochen verbringen, ohne jemals eine Krone zu Gesicht zu bekommen. Auf Bargeld setzen dort nur noch Drogendealer und Steuerhinterzieher. Wenn Sie dies für gute Gesellschaft halten, bleibt Ihnen das unbenommen. Aber letztlich gilt doch auch hier: Der Konservative steht an der Spitze des Fortschritts. Auch modisch macht man einen Schritt nach vorne, das dürfte Sie besonders interessieren. Kennen Sie Slim-Wallets?

Goertz Die Verschlankung der Geldbörse? Ja, eine schöne Idee, aber für mich ein schöner Traum. Kreditkarte, EC-Karte, Organspendeausweis, ADAC-Karte, Bahncard, Presseausweis, Gesundheitskarte, Führerschein: Das bekomme ich nicht schlanker.

Sieben Selbstverständlich. Mit sogenannten Slides. Es sind Mini-Brieftaschen aus Metall, in denen bis zu zehn Karten Platz haben. Die benötigte Karte, daher wohl der Name, slidet man dann mit einer lässigen Bewegung aus dem Handgelenk heraus. In Japan sehr beliebt. Wussten Sie, dass es japanischen Arbeitnehmern unter Strafe verboten ist, herkömmliche Portemonnaies in der Front- oder Gesäßtasche der Hose zu verstauen? Dies fördert nämlich eine schiefe Sitzhaltung am Schreibtisch und schadet der Lendenwirbelsäule. Die Welt umarmt den Fortschritt, nur Sie verweigern sich wieder!

Goertz Was die Lendenwirbelsäule betrifft, sollten gerade Sie mir nicht mit Vorhaltungen kommen. Aber ich trage beispielsweise nur drei Scheine und nie Hartgeld bei mir. Das entschlankt ebenfalls. Ich liebe jedenfalls mein Portemonnaie, das alte Lederteil. Sie können gern Metall in der Hosentasche tragen. Ich glaube, dass mir das alle Magnetstreifen ruiniert. Gehen Sie nur voran, Sieben, verbünden Sie sich mit dem Fortschritt. Hierzulande zahle ich auch fast immer bargeldlos. Doch in der Bäckerei von Pleubian, einem hübschen bretonischen Dorf, liebe ich das Klimpern von Geld. Dabei wird es bleiben, bis man mir dort die Kartenmaschine hinhält.

Sieben Es sagt vieles über Sie aus, dass Sie denken, bei der Zahlung mit Kreditkarte spiele der sogenannte Magnetstreifen noch eine Rolle. Wo es doch seit 17 Jahren dieser goldene Chip auf der Vorderseite ist, der Valuten in Umlauf bringt. Ich mag Sie aber sofort wieder so wie früher, wenn Sie mir verraten, wie in Pleubian der petit café schmeckt, Monsieur le Commissaire!

Goertz Er ist vorzüglich, am besten drei hintereinander. Übrigens: Ich lieh Ihnen unlängst fünf Euro, Sie hatten Ihre Karte beim Mittagessen in der Kantine vergessen. Es eilt aber nicht. Am besten, Sie legen mir irgendwann dieser Tage ein Kuvert mit einem kleinen Schein auf den Bürotisch. Dann stimmt es wieder.