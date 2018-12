Robert Koch-Institut schlägt Alarm: Jedes sechste Kind ist zu dick

Düsseldorf Insbesondere in armen Familien gibt es immer mehr übergewichtige Kinder und Jugendliche. Kinderärzte fordern eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke.

Jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig, knapp sechs Prozent sind sogar fettleibig. Wie aus einer Studie des Robert Koch-Instituts (KiGGS) hervorgeht, entwickelt sich Übergewicht bei Kindern zugleich immer mehr zu einem schichtenspezifischen Problem. "Die soziale Ungleichheit der Gesundheitschancen hat in nur einem Jahrzehnt stark zugenommen", erklärte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), am Mittwoch im Landtag. Es sei alarmierend, dass in Haushalten mit geringem Einkommen, niedrigem Bildungsniveau und schlechter beruflicher Stellung überproportional viele Kinder zwischen drei und 17 Jahren übergewichtig oder gar fettleibig (adipös) seien. In sozial benachteiligten Familien sind Kinder der Studie zufolge viermal so häufig fettleibig wie in besser situierten Haushalten, zehn Jahre zuvor war dies erst dreimal so häufig der Fall. Weil es in NRW überdurchschnittlich viele sozial schwache Haushalte gebe, lägen auch die Werte für übergewichtige Kinder hier leicht über dem Bundesschnitt, so Fischbach.