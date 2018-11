Phänomen Männergrippe: „Frauen sprechen von einem Schnupfen, Männer von einer Nahtoderfahrung“

Düsseldorf Mit dem Winter kommt nicht nur die Grippe wieder, sondern auch die Männergrippe. Lucinde Hutzenlaub hat ein Buch über dieses Phänomen geschrieben. Wir haben sie gefragt, was es mit dem Spezialleiden der Männer auf sich hat.

Neulich habe ich einen Spruch gelesen: „Das T in Männergrippe steht für Tapferkeit“. Was sagen Sie dazu?

Wie sollten sich Frauen also Verhalten, wenn ihr Mann an Männergrippe leidet?

Hutzenlaub Sie sollten ihrem Mann die Fernbedienung in die Hand drücken und sich selbst ein Glas Rotwein einschenken. Dann können sie ihm mit liebevoller Zuwendung begegnen und ihm einen Tee und Suppe anbieten. Wobei er den Tee direkt ablehnen wird. Hühnersuppe dagegen, ist für die meisten in Ordnung.

Hutzenlaub Nein, auf gar keinen Fall. Das ist für Männer eine ganz schlimme Situation, denn Männer sind Ärzten gegenüber ganz misstrauisch. Sie sind überzeugt, in einer Arztpraxis werden sie noch kränker als sie es ohnehin schon sind. Will der Arzt in den Hals gucken oder eine Spritze geben, könnte Schlimmes passieren. Männer sind an dieser Stelle nicht so pragmatisch wie Frauen.