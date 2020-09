AOK-Fehlzeitenreport : Wer sich ungerecht behandelt fühlt, ist öfter krank

Berlin/Bielefeld Arbeitnehmer, die sich von ihren Vorgesetzten ungerecht behandelt fühlen, fallen öfter aus. Das geht aus dem diesjährigen AOK-Fehlzeitenreport hervor. Die Betroffenen klagen über verschiedene körperliche Beschwerden.

Führungskräfte in Unternehmen haben Einfluss auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Laut dem diesjährigen AOK-Fehlzeitenreport sind Beschäftigte pro Jahr gut zwei Tage mehr krank, wenn sie sich am Arbeitsplatz von ihren Vorgesetzten ungerecht behandelt fühlen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihren Chefs schlechte Noten geben, kommen dem am Dienstag vorgestellten Report zufolge durchschnittlich auf 15 Krankheitstage im Jahr. Diejenigen, die ihre Vorgesetzten als gerecht wahrnehmen, fehlen im Durchschnitt 12,7 Tage.