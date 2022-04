Krankenstand im Kreis Viersen : Mehr AU-Fälle wegen Rückenproblemen

Kreis Viersen Erkrankungen des Bewegungsapparates sind im Kreis Viersen häufig Ursache für Fehlzeiten im Beruf. In der Diagnosegruppe „Atemwegserkrankungen“ verzeichnete die AOK 2021 hingegen einen Rückgang der AU-Fälle.

Bereits in den vergangenen Jahren waren Erkrankungen des Bewegungsapparates laut Analyse der AOK eine häufige Ursache für Fehlzeiten im Beruf . 2020 zum Beispiel wurden je 100 ganzjährig Versicherte 736 Arbeitsunfähigkeitstage verzeichnet. Im Jahr 2021 lag dieser Wert bei 754 Tage je 100 ganzjährig Versicherte.

„Die Arbeitsunfähigkeitsdaten für das vergangene Jahr legen nahe, dass sich die Einschränkungen der Corona-Pandemie zunehmend auch auf die körperliche Verfassung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auswirken“, sagt Marion Schröder, zuständige Regionaldirektorin der AOK Niederrhein. „Dauerbelastungen am Arbeitsplatz, ausgefallene Sportangebote und fehlende Bewegung im Alltag, aber auch das Arbeiten am Küchentisch zu Hause oder zusätzliche Anstrengungen bei der Kinderbetreuung, wenn zum Beispiel Betreuungseinrichtungen längere Zeit geschlossen waren, können Ursachen für die zunehmenden körperlichen Probleme sein.“

In der Diagnosegruppe „Atemwegserkrankungen“ verzeichnete die AOK im Kreis Viersen hingegen einen Rückgang der AU-Fälle um 13,2 Prozent auf 33 AU-Fälle je 100 ganzjährig Versicherte im Jahr 2021. Die Zahl der Fehltage ging nach Angaben der Krankenkasse um 13,2 Prozent noch deutlicher zurück. „Die Hygienemaßnahmen, die im Zuge der Corona-Pandemie eingeführt wurden, tragen sicher zu einem Rückgang anderer Atemwegserkrankungen bei“, sagt Michael Wenninghoff, Geschäftsführer des Instituts für Betriebliche Gesundheitsförderung der AOK Rheinland/Hamburg. „Es ist aber auch denkbar, dass die Regelungen zur telefonischen Krankschreibung bei Atemwegserkrankungen 2020 häufiger genutzt wurden als 2021 oder die Versicherten 2020 aus Vorsicht für längere Zeiträume krankgeschrieben waren.“

Der Krankenstand, also der prozentuale Anteil der Fehltage an den Versichertentagen, ist laut Analyse der AOK im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. Die Krankmeldungen in den Hauptdiagnosegruppen „Herz-Kreislauf“, und „Psyche“ veränderten sich demnach 2021 im Vergleich zu 2020 nicht.