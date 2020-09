Fachtagung : Nachfrage nach digitaler Weiterbildung gestiegen

Nicht nur Studierende, Schüler und Lehrer sind mittlerweile Experten für das digitale Lernen – auch Beschäftigte, die von Kurzarbeit betroffen sind oder ihren Job verloren haben, nutzen die Möglichkeiten der virtuellen Weiterbildung. Foto: dpa/Peter Kneffel

Potsdam In den vergangenen Monaten haben deutlich mehr Menschen an Online-Kursen teilgenommen . Das hat das Hasso-Plattner-Institut festgestellt, das viele Plattformen betreut – auch die der WHO.

Welche Lektionen Anbieter und Nachfrager digitaler Weiterbildung während der Pandemie bisher gelernt haben, ist Thema einer Fachtagung des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), die am 14. Oktober beginnt. Das „OpenHPI-Forum“ findet als zweiwöchiger, kostenloser Onlinekurs statt, der für alle Interessierten offen ist. Wer mitmacht, kann nicht nur per Video-Konferenz an live übertragenen Workshops und Panel-Diskussionen teilnehmen, sondern jederzeit auch vorbereitete Videos und Textbeiträge abrufen. Zu Wort kommen erfahrene Wissenschaftler und Praktiker.

Programmbeiträge stammen zum Beispiel von Experten der Universität Mannheim, der Bucerius Law School in Hamburg und dem Hochschulforum Digitalisierung, aber auch von der Weltgesundheitsorganisation WHO, dem Software-Weltkonzern SAP und dem KI-Campus, einer neuen Lernplattform zum Thema Künstliche Intelligenz. Wissenschaftler des Potsdamer Hasso-Plattner-Instituts berichten über die Erfahrungen mit ihren diversen Lernplattformen.

„Die durch das Coronavirus ausgelöste Krise hat das Online-Lernen zweifellos beschleunigt – trotz aller Unkenrufe über schnelle Ermüdung und schwindende Aufmerksamkeit am Bildschirm“, sagt HPI-Direktor Christoph Meinel, Gastgeber der Tagung. Derzeit strömten Lernwillige den Online-Plattformen „in Scharen“ zu. Nach Beobachtung des Wissenschaftlers ist aktives Online-Lernen angesagt, mit anregenden spielerischen Methoden, welche das Erlebnis verbessern: „Immer mehr schätzen es, nicht von anderen im Raum abgelenkt oder ausgebremst zu werden und praktisch unbegrenzten Zugang zu einer riesigen Bibliothek von Lernmaterialien zu haben.“

Die Zeitersparnis beim Lernen sei dadurch beträchtlich. Manche würden von zu Hause aus einfach effizienter arbeiten und lernen, so der Informatiker. Bildungsinhalte seien seinem Eindruck nach vielfältiger geworden, auch die pädagogisch-didaktische Darbietung habe sich verbessert.

Wer angesichts der Pandemie schnell etwas für die eigene und die öffentliche Gesundheit tun wollte, habe Onlinekurse belegt, zum Beispiel auf der Plattform OpenWHO der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die das Potsdamer Institut technisch betreut. Laut Meinel schnellten die Einschreibungen dort während der Corona-Pandemie rapide in die Höhe – auf inzwischen mehr als 4,3 Millionen Anmeldungen. Mehr als zwei Millionen Zertifikate hätten bis Ende August für erfolgreich Teilnehmende ausgestellt werden können.

„Und Beschäftigte, die wegen der Krise ihr Arbeitspensum reduzieren mussten oder den Job ganz verloren, setzen nun ihre Hoffnung auf virtuelle IT-Lernangebote, um ihr Berufsleben zukunftssicher zu machen“, ergänzt Meinel. Er verweist zudem auf Lehrkräfte, Jugendliche und Eltern, die mittlerweile – mehr oder weniger unfreiwillig – Experten für digitalen Schulunterricht in der Cloud geworden seien.