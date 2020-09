Neue Saison beginnt : Grippe oder Covid-19? Erste Diagnose laut Virologin knifflig

Verschiedene Infekte anhand ihrer Symptome zu unterscheiden sei „total schwer“, so Virologin Ciesek. Foto: dpa/Christina Sabrowsky

Düsseldorf/Dortmund Die anstehende Grippesaison und die gleichzeitig andauernde Corona-Pandemie werden die Ärzte nach Ansicht einer Virologin vor besondere Herausforderungen stellen. Die Impfempfehlung betrifft viele Menschen.

Gegen Grippe hat sich etwa jeder achte gesetzlich Versicherte in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr impfen lassen. Das geht aus Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) Nordrhein und Westfalen-Lippe hervor, die der dpa vorliegen. In dieser Statistik sind aber die Privatversicherten, die sich gegen Grippe haben impfen lassen, nicht erfasst. Landesweite Zahlen werden laut dem Landeszentrum Gesundheit NRW nicht erhoben. Wichtig sei die Impfung aber vor allem für die Risikogruppen.

Nach den KV-Statistiken gab es im vergangenen Jahr landesweit gut zwei Millionen Grippeschutzimpfungen bei etwa 16 Millionen Versicherten. Im Detail waren es 1,08 Millionen Grippeschutzimpfungen im Bereich der KV Nordrhein, in dem es etwa 8,5 Millionen Versicherte der Gesetzlichen Krankenversicherung gibt. Im Bereich der KV Westfalen-Lippe wurden im vergangenen Jahr über 990.500 Grippeschutzimpfungen verabreicht bei etwa 7 bis 7,5 Millionen Versicherten. Dem Verband der Privaten Krankenversicherung liegen keine Zahlen zu den Grippeschutzimpfungen der Mitglieder vor.

Die Ständige Impfkommission empfehle die Influenzaimpfung für alle Personen ab 60 Jahren, für chronisch Kranke, für Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen und Personen, die in einem Haushalt mit Risikopersonen leben oder Risikopersonen betreuen, wie das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen erklärte. Auch Menschen mit erhöhter Gefährdung wie medizinisches Personal und Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr sollten sich demnach impfen lassen. Für Schwangere gibt es ebenfalls Empfehlungen. Impfen lassen sollten sich Personen mit direktem Kontakt zu Geflügel und Wildvögeln, um Doppelinfektionen mit der Vogelgrippe zu vermeiden.

Wann ist der richtige Impfzeitpunkt?

Die jährliche Influenzawelle hat nach Angaben des Landeszentrums in Deutschland in den vergangenen Jahren meist nach der Jahreswende begonnen. „Nach der Impfung dauert es 10 bis 14 Tage, bis der Impfschutz vollständig aufgebaut ist. Um rechtzeitig geschützt zu sein, wird deshalb empfohlen, sich im Oktober oder November impfen zu lassen“, erklärte eine Sprecherin. Sollte die Impfung in diesen Monaten versäumt werden, könne es auch im Dezember und selbst zu Beginn oder im Verlauf der Grippewelle noch sinnvoll sein, die Impfung nachzuholen. „Schließlich ist nie genau vorherzusagen, wie lange eine Influenzawelle andauern wird.“