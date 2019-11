Grundsatzentscheidung des OLG Frankfurt : Tempokontrollen durch private Dienstleister sind unzulässig

Frankfurt/Freigericht Das Oberlandesgericht Frankfurt hat am Dienstag in einer Grundsatzentscheidung einem Autofahrer recht gegeben: Städte und Gemeinden dürfen keine Bußgeldentscheide erlassen, die auf Kontrollen von privaten Firmen basieren.

Städte und Gemeinden dürfen Geschwindigkeitsmessungen im Straßenverkehr einem Urteil zufolge nicht Firmen übertragen. Die Verkehrsüberwachung durch private Dienstleister sei gesetzeswidrig, erklärte das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main am Dienstag in einer Grundsatzentscheidung. Auf einer solchen Grundlage dürften keine Bußgeldbescheide erlassen werden. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Als nächstes will sich das Gericht mit dem Einsatz von privater Verkehrsüberwachung bei Falschparkern beschäftigen. (Aktenzeichen 2 Ss-OWi 942/19)