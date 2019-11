Maßnahme gegen Schadstoff-Emissionen : Niederlande wollen Tempo 100 auf Autobahnen einführen

Den Haag Die niederländische Regierung plant übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine drastische Maßnahme zur Verringerung des Schadstoff-Ausstoßes: Tagsüber soll auf allen Autobahnen Tempo 100 gelten.

Das habe das Kabinett am Dienstag als Teil eines Maßnahmenplans zum Klimaschutz vereinbart, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Ministerpräsident Mark Rutte kündigte an, das Maßnahmenpaket am Mittwoch der Öffentlichkeit vorzustellen, ohne jedoch bereits Einzelheiten zu nennen.