Folgen der Cannabis-Legalisierung Kiffen und Autofahren – was ist künftig erlaubt?

Vor den Gefahren im Straßenverkehr sowie weiteren Unwägbarkeiten warnten kürzlich auch die Innenminister der Bundesländer in einem Brief an die Abgeordneten des Bundestags sowie an Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Es werde zwangsläufig „mehr Verkehrsunfälle mit leichten, aber auch mit schweren Folgen geben, die auf Cannabis-Einfluss zurückzuführen sind“, hieß es in dem Schreiben, das Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen als Vorsitzender der Innenministerkonferenz unterzeichnete.