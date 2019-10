Suche nach neuem VDA-Präsidenten : Sigmar Gabriel könnte bald Deutschlands oberster Autolobbyist werden

Der damalige Bundesumweltminister Sigmar Gabriel besichtigt in der Firma Li-Tec einen Elektro-Smart (Archivbild).

Düsseldorf Neben dem Ex-SPD-Chef wird auch Hildegard Müller als VDA-Kandidatin gehandelt. Eine Entscheidung könnte bereits Anfang November fallen.

Eigentlich hatte Sigmar Gabriel einen Job als Lobbyist ausgeschlossen: „Man soll nicht an Türen klopfen, hinter denen man selbst mal gesessen hat.“ Doch nun steht der frühere SPD-Chef offenbar kurz vor einer Ernennung zum wichtigsten Cheflobbyisten des Landes.

Die „Bild am Sonntag“ berichtete, Gabriel sei Favorit bei der Suche nach einem neuen Chef des Automobil-Branchenverbands VDA. „Gabriel ist zu 99 Prozent sicher“, zitierte die Zeitung einen Manager – allerdings ohne Namensnennung. Neben Gabriel soll auch noch die Ex-Innogy-Managerin Hildegard Müller im Gespräch sein.

Eile bei der Neubesetzung ist geboten, denn der amtierende VDA-Präsident, Ex-Ford-Chef der frühere Ford-Chef Bernhard Mattes, hat seinen Rückzug zum Jahresende angekündigt. Und so könnte auf der nächsten Vorstandssitzung am 7. November in Berlin bereits eine Entscheidung fallen. Der VDA wollte sich nicht äußern.