Umbau und Sanierung Kunstpalast eröffnet im November

Zum ersten Mal wird nun ein konkretes Datum genannt: Nach umfangreichen Renovierungsmaßnahmen wird der Kunstpalast am 21. November 2023 neu eröffnet. Dies teilte das Museum soeben mit. In der Vergangenheit gab es immer wieder Spekulationen um diesen Termin. Ursprünglich war die Eröffnung einige Monate früher erwartet worden. Warum erst im November? Museumsdirektor Felix Krämer beleuchtet die Umstände aus seiner Perspektive: „Was heißt erst? Man sollte den Horizont einmal etwas erweitern“, sagt er. „Es gab Corona, es gab Krieg, es gab Verzögerungen in den Lieferketten.“ Dass der Verlauf der Bauarbeiten davon abhängig war, sei kein Geheimnis. „Es wäre eher überraschend gewesen, wenn uns die Eröffnung deutlich früher gelungen wäre. Von unserer Seite aus hatten wir auch gar kein exaktes Datum genannt“, stellt er klar. „Jetzt haben wir eines und können uns darauf freuen. Lasst es uns gut machen.“ Kleine Randbemerkung: „Man muss sich ja nur mal umschauen, wie es anderen Bauvorhaben ergeht.“