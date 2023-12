Kerzen von Karin Kneffel im Museum Kurhaus Die Welt steht Kopf

Die Kerze steht Kopf, so wie die Welt derzeit im Anblick der Krisen Kopf zu stehen scheint. Die Kerze steht Kopf, verzehrt sich selbst – und ist dabei auch noch unglaublich schön. Samtweich schimmert das Wachs im Licht, die Flamme strahlt Wärme und Geborgenheit aus, doch der schmale tiefschwarze Rauchrand zeigt an, dass die Flamme die Kerze letztlich frisst. Ein tiefes Blau bestimmt den Hintergrund, daneben Farbverläufe und ein Licht, das hoffnungsvoll in die Szene dringt.