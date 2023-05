Markus Wildhagen bekannt aus „Bares für Rares“ Dieser Düsseldorfer hat Zehntausende Filmrequisiten auf Lager

Düsseldorf · Markus Wildhagen ist einem Millionenpublikum als Antiquitäten-Händler aus der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ bekannt. Was nicht so viele wissen: Der Düsseldorfer gilt als einer der führenden Requisiten-Verleiher für Filmproduktionen in Europa.

04.05.2023, 11:03 Uhr

Markus Wildhagen steht in seinem Geschäft neben ein Schiffsscheinwerfer. Foto: dpa/David Young

Die meisten Menschen kennen ihn aus dem ZDF-Dauerbrenner „Bares für Rares“. Da ist Markus Wildhagen seit mehr als sechs Jahren und 400 Sendungen einer der Händler, die regelmäßig Raritäten ersteigern. Was deutlich weniger Menschen wissen: Ob Schreibmaschinen für „Der Untergang“ oder Möbel und Lampen für „Grand Budapest Hotel“ - wenn ein opulentes Film-Epos mit historischem Set gedreht werden soll, fällt oft sein Name. Der Antiquitäten-Händler hat über die Jahrzehnte einen Fundus von 20.000 bis 30.000 Stücken aufgebaut, der als einer der größten in Europa gilt. Auf 1300 Quadratmetern einer ehemaligen Schnapsfabrik in Düsseldorf-Unterbilk hängen rund 1000 verschiedene Lampen aus 140 Jahren an der Decke. Der Fundus in Babelsberg sei natürlich größer, aber selbst „Babylon Berlin“ kam nicht ohne ein paar Stücke aus Wildhagens Refugium aus. Gerade waren die Netflix-Macher für die Ausstattung der „Hunger Games“ zu Besuch. Seine Kunden sind Filmausstatter wie der oscarnominierte Bernhard Henrich. Der Düsseldorfer gilt als einer der führenden Requisiten-Verleiher für Filmproduktionen in Europa. Foto: dpa/David Young „Die Manns“ wurden ebenfalls mit Requisiten aus Düsseldorf bestückt und das TV-Drama um das Luftschiff „Hindenburg“: „Die 200 alten Koffer, mit denen die Passagiere zum Luftschiff laufen, sind alle von hier“, sagt Wildhagen. Seine Unikate waren in „Das Parfum“ zu sehen, in „Hotel Lux“ oder „Das Adlon„. Für das „Wunder von Bern“ steuerte er Möbel und Fahrräder aus den 1950ern bei. Für „Das Parfum“ waren es Labor-Utensilien. Ein rostender Oldtimer weist den Weg zu diesen Stücken. Im Düsseldorfer Hinterhof muss der Besucher erstmal gegen die Reizüberflutung ankämpfen: Designstücke der vergangenen Epochen sind hier bis unter die Decke komprimiert. Diesmal im Düsseldorf-Podcast: Gratis zu Fortuna. Mehr Landtag am Rheinufer. Und eine Gala voller Gewinner. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken! Auch viele Werbekampagnen wurden aus diesem Fundus bestückt. „Oft ist es gar nicht New York, sondern Unterbilk“, sagt Wildhagen. Wer eine Stilikone aus den Design-Epochen Bauhaus, Art Déco oder Jugendstil sucht, hat besonders gute Chancen, bei ihm fündig zu werden. Ob eine alte Telefonzelle aus Holz oder ein gewaltiger Scheinwerfer von einem Marineschiff aus DDR-Produktion, die Auswahl ist gewaltig. Etwa 100 Lkw-Ladungen hat er in den vergangenen Jahrzehnten zusammengekauft, schätzt Wildhagen. Der Antiquitäten-Händler hat über die Jahrzehnte einen Fundus von 20.000 bis 30.000 Stücken aufgebaut, der als einer der größten in Europa gilt. Foto: dpa/David Young Für den Film „Good Bye Lenin“ vom Ende der DDR hätten die Macher eigentlich noch genug Requisiten vor Ort in Berlin finden können, könnte man glauben, aber falsch: Auch für diesen Film kamen Requisiten aus den 1970er Jahren via Düsseldorf zum Einsatz. Mitten in dem Gewimmel der alten Fabrikräume steht in einem Seitentrakt ein weißes Strandhaus im Sand. „Für Bademoden-Shootings auch im Winter.“ Wildhagen stattet auch Ladenlokale, Schaufenster und Messestände aus. 30 Jahre gibt es seinen Antiquitätenhandel, Wildhagen ist aber schon seit 43 Jahren im Geschäft. Mitschuld an seiner ungewöhnlichen Laufbahn habe wohl sein Großvater, ein Architekt, der ihn mit seinem Bewusstsein für schöne Dinge infiziert habe. Wildhagen ist einem Millionenpublikum als Antiquitäten-Händler aus der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ bekannt. Foto: dpa/David Young Seit „Bares für Rares“ hat sich für Wildhagen vieles verändert: „Ich bekomme am Tag bis zu 300 Fotos geschickt mit der Bitte um Expertise. Viele verstehen dabei nicht, wie viel Arbeit das ist, die man nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln kann.“ Viele Angebote muss der 56-Jährige inzwischen ausschlagen: „Ich werde nach Mallorca oder Meran eingeladen, um dort Sammlungen zu schätzen, oder für Haushaltsauflösungen angefragt.“ Dabei wäre es mit seiner eigenen TV-Karriere fast nichts geworden: „Ich habe zwei Jahre lang Nein gesagt - mich dann aber zum Glück doch noch umstimmen lassen.“

(csr/dpa)