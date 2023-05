Heinersdorff-Konzert in der Tonhalle Ballerina auf dem Cello

In einem hellen, zart-taubenblauen Flatterkleid betrat die Star-Cellistin Sol Gabetta mit dem Dirigenten Paavo Järvi das Podium der Tonhalle, glänzend und elegant. Es blieb nicht bei Optik: So glamourös Gabettas visueller Auftritt, so brillant war auch ihre Darbietung des Soloparts von Robert Schumanns Cellokonzert a-Moll.