Judith Hermann las in Düsseldorf Von der Zauberkunst des Schreibens

Jetzt, auf ihrer ausgedehnten Buchvorstellungstour durch die Republik, stellt sie fest: „Eine Lesereise ist eine Buchvernichtungsreise. Am Ende werde ich dieses Buch nicht mehr sehen können.“ Ob denn ihre Frankfurter Vorlesung auch etwas mit Poetologie zu tun gehabt hätte, wollten Holstein und Müller wissen. Judith Herrmann erzählte von der Zauberkunst des Schriftstellers: „Gerade wenn die Menschen, lesend oder hörend, dessen Bücher mit höchster Aufmerksamkeit folgen, verpassen sie beglückt den eigentlichen Zaubertrick.“ Der Abend im Heine-Haus dauerte in etwa so lang wie eine der Frankfurter Vorlesungen. Wie gern wäre man am Main dabei gewesen. Aber zum Glück hat man ja am Rhein das neue Judith-Herrmann-Buch.