Spielplan für 2023/2024 Die Rheinoper zielt auf neues Publikum

Die aus Kanada stammende Choreografin Dominique Dumais – derzeit Ballettdirektorin in Würzburg – gibt ihr Debüt an der Rheinoper. Sie erforscht in ihrer Arbeit mit dem Ballett am Rhein eine universelle, vielseitige und flüchtige Geste: den Kuss. „A Kiss to the World“ kommt am 20. Januar heraus.