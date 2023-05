Lesung zum 70. Geburtstag Aus dem Leben Ralf Rothmanns

Ralf Rothmann macht sich rar. Er gibt selten Interviews, und aus seinem aktuellen Roman „Die Nacht unterm Schnee“ hat er noch nicht öffentlich gelesen. Man versteht nicht, warum, wenn man ihn auf der Bühne des Theaters Oberhausen erlebt. Dort ist dem örtlichen Literaturhaus in Zusammenarbeit mit dem Schauspieler und Autor Till Beckmann, der den Abend moderiert, ein Coup gelungen: Rothmann las erstmals öffentlich aus seinem Buch. In seiner ehemaligen Heimat. An seinem 70. Geburtstag! Er gab sich dabei enorm souverän – und auf spontane Fragen druckreife Antworten.