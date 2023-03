Bei der 95. Oscarverleihung fehlen einige Stars. Tom Cruise, zuletzt als Kampfpilot in „Top Gun: Maverick“ zu sehen, lässt sich bei der Gala im Dolby Theatre in Los Angeles ebenso wenig blicken wie Erfolgsregisseur James Cameron, dessen epischer Science-Fiction-Film „Avatar: The Way of Water“ immerhin in der Königskategorie „Bester Film“ nominiert ist.





Auch Denzel Washington fehlt diesmal, der bei der Oscar-Show im vergangenen Jahr in der Nähe der Bühne saß und auf Will Smith einredete, nachdem dieser Moderator Chris Rock die berüchtigte Ohrfeige verpasst hatte. In diesem Jahr schaut Washington lieber der NBA-Mannschaft Los Angeles Lakers zu, die gegen die New York Knicks spielen. Die Partie verfolgt der Hollywoodstar neben Regisseur Spike Lee, einem bekennenden Knicks-Fan.