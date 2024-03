Fotos Diese Stars haben die meisten Oscars

Daniel Day-Lewis, 3 Oscars, 6 Nominierungen

Der britisch-irische Theater- und Filmschauspieler Daniel Day-Lewis erhielt drei Oscars für seine Rollen in den Filmen "Mein linker Fuß" (1989), "There Will Be Blood" (2007) und "Lincoln"(2012). Day-Lewis ist sogar der einzige Schauspieler, der dreimal in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet wurde.