Games-Kritik : „Yoshi's Crafted World“ - jedes Level hat zwei Seiten

Düsseldorf Sympathieträger Yoshi aus dem Mario-Universum kommt im neuen „Yoshi's Crafted World“ endlich mal selbst groß raus. Der kleine Dino ist hier Star in einem ganz besonderen Jump'n'run.

Jedes Level hat so seine zwei Seiten - eine Vorder- und eine Rückseite. Per Knopfdruck wird die Welt auf links gedreht, und schon eröffnet sich eine ganz andere Perspektive.

Besonders viel Spaß macht es, mit Freunden die Herausforderungen gemeinsam zu bestehen. Der Name des Spiels ist dabei Programm: Die Welt besteht aus Papier, Pappe und Kleber. Es darf also gebastelt werden, was das Zeug hält. Dafür hält man Ausschau nach allem, was nicht niet- und nagelfest ist.