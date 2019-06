Game-Kritik : „Mortal Kombat 11“ - Zweikämpfe jenseits mancher Grenzen

Düsseldorf Ring frei zum Kampf bis zum bitteren Ende. „Mortal Kombat 11“ ist da und fordert Freunde von Prügelspielen auch optisch ziemlich heraus.

Bei „Mortal Kombat“ ist der Name seit jeher Programm. Auch der 11. Teil schickt Kämpfer in ihre tödlichen Zweikämpfe. Das Kampfspiel mit langer Tradition ist keine Empfehlung für junge Spieler oder solche mit schwachen Nerven.

In opulenter Grafik werden in den Kämpfen alle - auch blutigen - Details zelebriert. Selbstverständlich wird um die Kämpfe, die eindeutig im Mittelpunkt stehen, auch eine Story gestrickt. Diese ist aber im Vergleich zum Beispiel zu den vielen spielbaren Charakteren deutlich weniger bedeutsam. Was bleibt: Eine Herausforderung für die Finger am Controller.