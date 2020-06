Zeichen gegen Rassismus : Schwule Dating-App Grindr löscht Filter „Ethnie“

Ein Mann ist auf Partnersuche in einer Dating-App am Smartphone (Archiv). Foto: dpa-tmn/Christin Klose

London Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA löscht die Dating-App Grindr ihre Filter-Einstellung „Ethnie“.

Man wolle damit einen Zeichen setzen und die Anti-Rassismus-Initiative „Black Lives Matter“ unterstützen, teilte das Unternehmen auf Instagram mit. Wegen des Filter-Merkmals war Grindr schon häufig in die Kritik geraten.

Bei dem Polizeieinsatz in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) hatte einer von vier beteiligten Beamten Floyd fast neun Minuten lang sein Knie in den Nacken gedrückt. Alle Bitten des Afroamerikaners, ihn atmen zu lassen, ignorierte der weiße Polizist. Seit Tagen wird deshalb in den USA und anderen Ländern wie Großbritannien gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit demonstriert.